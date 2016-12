Bachs Oratorium zum Fest

Friedenau.

Die Friedenauer Kantorei und das Orchester Aris et Aulis laden ein zu einem festlichen Weihnachtskonzert am 15. Dezember um 20 Uhr in der evangelischen Kirche Zum Guten Hirten am Friedrich-Wilhelm-Platz 1. Auf dem Programm steht das Weihnachtsoratorium 1-3 von Johann Sebastian Bach. Die Solisten sind Christina Roterberg (Sopran), Britta Süberkrüb (Alt), Clemens Löschmann (Tenor) und Georg Gädker (Bass). Die Leitung hat Tobias Brommann. Karten von sieben bis 23 Euro sind unter http://asurl.de/1367 erhältlich.