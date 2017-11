Nach vielen erfolgreichen Aufführungen – u.a. in der Kulturstiftung Schloss Britz und der Urania – präsentiert Ihnen das bekannte Berliner Künstlerduo Maila Barthel & Frank Augustin im Festsaal der Alten Bahnhofshalle Friedenau anlässlich des Geburtstags der Diva Hildegard Knef einen Chansonabend der eigenen Art. Mit dabei: als Ehrengast Petra Roek, Autorin der Knef-Biografie „Fragt nicht warum“ (erschienen 2009, anlässlich des Filmes "Hilde" mit Heike Makatsch in der Hauptrolle).



Lassen Sie kurz vom Jahreswechsel die Seele baumeln: Es erwartet Sie ein besonderer Dezember-Geburtstags-Abend in Berlin-Friedenau: Mit musikalischer Unterhaltung, originalen Kostümen der Diva sowie einer Fotoshow teilweise noch nie gezeigter Bilder (aus dem Privatbesitz von Petra Roek).



„Bin ich knef?“ Eine Hommage an Hildegard Knef

Ihr Leben – ihre Chansons



Maila Barthel – Gesang

Frank Augustin – Klavier

Petra Roek – Knef-Biografie „Fragt nicht warum“, Autogrammstunde



Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 7 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich.



Weitere Informationen unter: www.artconcept.berlin / www.alte-bahnhofshalle.de / mailabarthel.wordpress.com.