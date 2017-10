Eine Lesung mit Rengha Rodewill - "Angelika Schrobsdorff: Leben ohne Heimat" - Die Biographie

Lesung und Vorstellung der Biographie mit Rengha Rodewill



Als kluge, lebenshungrige Frau kam Angelika Schrobsdorff (1927–2016) aus dem bulgarischen Exil zurück nach Deutschland – und verursachte dort mit ihrem Roman »Die Herren« einen handfesten Skandal. Zwischen Israel, Frankreich und Deutschland pendelnd führte sie in der Folge ein rastloses und produktives Leben. Ihre Bücher erreichten weltweit ein Millionenpublikum.

Diese Biografie nähert sich Angelika Schrobsdorff ebenso behutsam wie schonungslos – und im Spiegel ihrer Bücher, deren Ausgangspunkt stets ihr eigenes Erleben war. Der Band wird bereichert durch zahlreiche Fotografien und persönliche Briefe aus dem Nachlass.

Quelle: be.bra verlag



»In Angelika Schrobsdorff Werk spiegelt sich die Geschichte Europas, Israels und des vergangenen Jahrhunderts.«

Frankfurter Rundschau



»Sie erzählt, was sie erlebt hat, und sie erzählt es mit Distanz und zärtlicher Ironie.«

Simone de Beauvoir



»Ihre Bücher erzählen fast schmerzhaft ehrlich von dem, was in den sechziger und siebziger Jahren niemand zu denken wagte.«

Tagesschau



»Eine unerschütterliche Frau – tabulos, streitbar und unbestechlich.«

Jüdische Allgemeine



»Text und Fotos ergeben ein spannende Zeitreise, die uns teilhaben lässt an einem rastlosen, aufwühlenden, oft selbstzerfleischenden Leben, eingebettet in die Geschichte Europas und Israels.«

kultursegler.de



Der in Berlin lozierte, ambitionierte be.bra-Verlag hat ein beeindruckendes und hervorragend durchgestaltetes Buch in sein jüngstes Programm aufgenommen, von dessen Cover dem Lesepublikum eine bildschöne Frau mit einem angedeuteten Lächeln entgegenblickt. Der Werkstitel: Angelika Schrobsdorff – Leben ohne Heimat.

KULTURA-EXTRA