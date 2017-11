Friedenau.

Lutz Hänel, Hobbyfotograf aus Leidenschaft, zeigt seine Arbeiten in der Berliner Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder in der Fregestraße 38A. Die Ausstellung „Augenblicke“ wird am 10. November um 16 Uhr eröffnet. Es ist Hänels erste Exposition; www.abeh-berlin.de/aktuelles