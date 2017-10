Friedenau.

Das Kinder- und Jugendtheater Morgenstern feiert am 14. Oktober 20 Uhr im Schlesiensaal des ehemaligen Rathauses Friedenau, Rheinstraße 1, die Premiere seines neuesten Stücks „Laboratorium zum großen Glück“ nach Motiven von Erich Kästner, Heinrich Böll und den Gebrüdern Grimm. Karten für das Spiel für Menschen ab fünf Jahren gibt es unter923 55 99 50,03329/69 73 50 oder www.theater-morgenstern.de . Am Premierentag geht auch die Reihe „Morgenstern am Abend“ an den Start. Bis Jahresende findet jeden Sonnabend um 20 Uhr eine Aufführung oder eine Lesung der Schauspielerin Erica Eller unter dem Motto „Die Liebe ist eine Himmelsmacht“ statt.