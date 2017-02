Liederabend zu "Frauengestalten"

Berlin: Großer Saal |

Friedenau. Seit 2007 lädt die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten zu ihrer Kammermusikreihe „Musiksalon Friedenau“ in den Großen Saal des Gemeindehauses, Bundesallee 76A, ein. Am 12. Februar 18 Uhr geben Regina Jakobi (Mezzosopran) und Philip Mayers (Klavier) einen Liederabend. Sein Titel lautet „Frauengestalten“. Es erklingen Kompositionen von Franz Schubert, Robert Schumann, Gabriel Fauré und Enrique Granados. Karten zu zehn, ermäßigt sechs Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. KEN