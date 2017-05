Mit heißen Rhythmen in den Sommer: Programm zur Fête de la Musique

Friedenau. Friedenau ist dabei, wenn die berlinweite Fête de la Musique den Sommer einläutet. Das Bürger-Forum hat jetzt das Programm für den 21. Juni veröffentlicht.

Gefeiert wird ab 16 Uhr auf der Open-Air-Bühne auf dem Breslauer Platz. Die Besucher können sich auf ein vielfältiges Musikprogramm freuen. Sechs Musikacts von Ska über Salsa und Soul bis zu Swing werden geboten. „Das Besondere in Friedenau ist, dass – wie in jedem Jahr – Schulbands das Programm mitgestalten“, sagt Bürger-Forum-Vorsitzende Susanne Allgaier-Parda.Gleich zum Auftakt gibt es heiße lateinamerikanische Rhyhtmen. Die Kermits Big Band des Rückert-Gymnasiums spielt Bossa Nova, Rumba und Samba. Um 17 Uhr entern die Firefrogs die Bühne am Rathaus Friedenau. Die 2012 gegründete Bigband für Ehemalige der Kermits und des Rückert-Gymnasiums, für Eltern und Freunde der Schule, groovt mit viel Funk und Soul.Bevor Not A Number den Breslauer Platz rockt und um 20 Uhr die Amr Hammour Band Oriental Jazz zu Gehör bringt, laden Wassim Mukdad und Berivan Ahmad das Publikum zu einer musikalischen Reise in den Orient ein. Beat’n Blow setzt den Schlusspunkt dieses Musikfests, das das Bürger-Forum zum siebten Mal organisiert.Parallel zu den Konzerten bringt das Klingende Museum aus Gesundbrunnen von 16 bis 18 Uhr Kindern und ihren Eltern bekannte und unbekannte Musikinstrumente näher.Der Eintritt ist frei.