Nostalgische Komödie

Berlin: Kleines Theater am Südwestkorso GmbH |

Friedenau. „Nichts ist der Welt gefährlicher als Phantasie und Beweglichkeit des Geistes“, heißt es in der nostalgischen Komödie „Ingeborg“ von Curt Goetz um eine sorglos schwärmerische junge Frau, die mit dem Auftauchen ihres geheimnisvollen Jugendschwarms aus ihrer wohlbehüteten Balance gebracht wird. Goetz lebte von 1920 bis 1931 in der Fredericiastraße. Das Kleine Theater am Südwestkorso 64 zeigt das 1921 uraufgeführte Stück des Berliner Lustspielautors am 14. Januar 20 Uhr in Regie und Ausstattung von Norman Zechowski. Karten zu 15 und 20 Euro sind erhältlich unter 821 20 21 und an der Abendkasse. KEN