Theater zeigt „Alles Super“

Berlin: Schlesiensaal Rathaus Friedenau |

Friedenau. Inspiriert von Armin Greders „Die Insel“ und Roddy Doyles Kinderbuch „Alles Super!“ spielt das Theater Morgenstern auch im Januar seine eigene Bühnenproduktion „Alles Super“ um einen geheimnisvollen Fremden im Schlesiensaal des ehemaligen Rathauses Friedenau, Eingang Rheinstraße 1: am 20. Januar 20 Uhr, am 22. Januar, 16 Uhr, vom 23. Januar bis 25. Januar jeweils um 10 Uhr; Kartenbestellung unter 033 29 69 73 50 oder vor den Vorstellungen an der Theaterkasse. KEN