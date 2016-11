Berlin: Nachbarschaftshaus Friedenau |

Friedenau. Anmutige Choreographien, Percussionklänge und effektvoll eingesetzte „Body-Percussion“ zu in Originalsprache gesungenen Liedern: Das Ensemble Aquabella präsentiert am 2. Dezember 20 Uhr im Nachbarschaftshaus Friedenau, Holsteinische Straße 30, sein Programm „Winter-Wunder-Weltmusik“. Das Publikum kann sich auf ein ungewöhnliches Konzert freuen, bei dem auch Großmutters beste Rezepte für Weihnachtsplätzchen und die Debatte über den „richtigen“ Schmuck am Christbaum nicht fehlen. Der Eintritt kostet zwölf Euro. KEN