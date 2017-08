Berlin: Nachbarschaftshaus Friedenau |

Friedenau. 1965 sang Franz-Josef Degenhardt das Lied „Wölfe mitten im Mai“, eine dunkle Methaper auf den Faschismus, den er in der BRD erneut heraufdämmern sah. „Die Parallelen zur Gegenwart könnten größer nicht sein“, meint Andreia dos Santos Filipe, Koordinatorin des Kultur-Cafés im Nachbarschaftshaus Friedenau, über das Wiedererstarken rechtsnationaler Tendenzen. Es sei dringend an der Zeit, sich die Mahnungen und Warnungen von früher wieder einmal anzuhören. Alexandra Gotthardt (Klavier) und Helus Hercygier (Texte und Gesang) lesen und singen am 9. September 19 Uhr im Nachbarschaftshaus, Holsteinische Straße 30, Texte und Lieder von Hanns Dieter Hüsch, Franz-Josef Degenhardt und Georg Kreisler. „Wölfe mitten im September“ ist eine Veranstaltung zur Bundestagswahl. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. KEN