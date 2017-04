Zurück im Schoß von Mutter Erde

Berlin: Städtischer Friedhof Stubenrauchstraße |

Friedenau. An der Seite der Mutter wollte sie beigesetzt werden. Und so ruht der Weltstar Marlene Dietrich seit 25 Jahren auf dem Friedhof Friedenau. Claudia von Gélieu von „Frauentouren“ führt am 7. Mai aber nicht nur zum „Blauen Engel“. Todesengel und weibliche Trauerkultur stehen ebenso auf dem Programm wie der Besuch an Gräbern anderer interessanter Frauen. Die zweistündige Veranstaltung „Rückkehr in den Schoß von Mutter Erde“ beginnt um 12 Uhr. Treffpunkt ist am Friedhofseingang in der Stubenrauchstraße 43-45. Die Teilnahme ist kostenfrei. KEN