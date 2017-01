Küsschen für Hilde Knef: Programm zum 15. Todestag der Diva

Berlin. Am 1. Februar jährt sich der Todestag von Hildegard Knef zum 15. Mal. Dazu soll es auf ihrem Grab auf dem Waldfriedhof Zehlendorf rote Rosen regnen.

Lesung in Friedenau

Das Lippenstiftmuseum, Helmstedter Str. 16, 10717 Berlin, ist nach Anmeldung zu besichtigen. www.lippenstiftmuseum.de 854 28 29 (Mi-Fr 11-19 Uhr).

Starvisagist René Koch erinnert sich an die aufregende Zeit mit Deutschlands letzter Diva, liest deshalb aus seinem Buch „Abgeschminkt“ das Kapitel „Als Hilde vom Affen gebissen wurde“. Die Lesungen finden statt im Lippenstiftmuseum, wo ihre Bühnenwimpern, ihre Kleider und Hüte zu besichtigen sind.Eine kostenlose öffentliche Lesung gibt es am 15. Februar um 19.30 Uhr in der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung in der Friedenauer Rheinstraße 65. Schließlich verbrachte Hilde ihre Kindheit ganz in der Nähe in der damaligen Sedanstraße (heute Leberstraße) in Schöneberg.Koch erzählt aber auch von seinen Begegnungen mit anderen Weltstars wie Shirley MacLaine, Joan Collins oder Shirley Bassey. Darüber hinaus wird Berliner Zeitgeschichte lebendig, das wunderbare alte Westberlin, die aufregenden 68er, die schrillen 70er mit Romy Haag und David Bowie sowie die spektakulären 80er-Jahre mit dem Mauerfall bis heute. Koch versteht es, seine Zuhörer zu begeistern, seine Erinnerungen in die Zeitgeschichte einzubinden und spart dabei nicht mit Selbstironie und Mutterwitz. Aber auch sein Denken über das Älterwerden und Jungbleiben kommt zur Sprache. Er plädiert für Happy Aging statt Anti Aging. Man darf gespannt sein.