Grüne diskutieren mit Bürgern

Berlin: Restaurant Medusa |

Friedenau. Mit dem Fahrrad durch den Kiez, am besten auf einer Fahrradstraße; die Zukunft des Kinderladens, der nach 38 Jahren seine Räume an der Sieglindenstraße aufgeben musste; das leer stehende Haus an der Odenwaldstraße; Stadtbäume und Hundekot: Das sind die Hauptthemen, die die bündnisgrüne Ortsgruppe Friedenau mit ihrer Bezirksstadträtin Christiane Heiß und interessierten Bürgern am 12. Mai um 17 Uhr im Restaurant „Medusa“, Perelsplatz 10, diskutieren will. Es bleibt noch Zeit für weitere Anliegen der Teilnehmer. KEN