Wie geht’s weiter mit dem Rathaus Friedenau?

Berlin: Rathaus Friedenau |

Friedenau.

Die Flüchtlingszahlen gehen derzeit zurück. In Moabit ist die Notunterkunft in der Traglufthalle Ende Juli geschlossen worden. Wie sieht es mit dem Rathaus Friedenau aus, das als Gemeinschaftsunterkunft vornehmlich für Frauen und Kinder genutzt wird? Die SPD-Fraktion in der BVV will das Verwaltungsgebäude auch nach seinem Ende als Flüchtlingsunterkunft weiter als ein öffentlich zugängliches Haus sehen. Es gibt Vermutungen, dass die Berliner Steuerfahndung das alte Rathaus, wie vor der Flüchtlingszuwanderung geplant, übernimmt. Der SPD-Antrag wird nach der Sommerpause zunächst im Ausschuss debattiert.