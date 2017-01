Senioren als Streitschlichter

Berlin: SiS-Geschäfststelle |

Berlin.

Der Verein „Seniorpartner in School“ (SiS) bietet vom 2. März bis zum 12. April eine kostenlose Weiterbildung für Senior/-innen ab 55 Jahren an. Sie werden zweimal wöchentlich auf ihren ehrenamtlichen Einsatz an Berliner Schulen vorbereitet. Dort können sie durch helfende Gespräche und Vermittlungen in Konflikten zur Gewaltprävention beitragen sowie einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingskindern leisten. Ein Kennenlern-Treffen findet am Mittwoch, 18. Januar, um 10 Uhr in der SiS-Geschäftsstelle, Lauterstraße 19, 12159 Berlin, statt. Weitere Informationen gibt es unter

62 72 80 48 und auf www.seniorpartner-berlin.de