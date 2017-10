Trödelmarkt in der Ruppin-Schule

Berlin: Ruppin-Grundschule |

Friedenau. An fast 100 Verkaufsständen im alten Gebäude der Ruppin-Grundschule können sich große und kleine Besucher mit Herbst- und Winterkleidung ausstatten. Am 14. Oktober von 10 bis 13 Uhr findet er in der Schule an der Offenbacher Straße statt. Der Markt wird vom Förderverein „Freunde der Ruppin-Grundschule“ organisiert. Neben Kleidung sind gut erhaltene Spielsachen und gebrauchte Schulbücher im Angebot. Hungrige Schnäppchenjäger können sich in der Schule und in der Mensa an Kuchen, Würstchen, Popcorn und Waffeln satt essen. Der Erlös aus Standmieten und Speisenverkauf kommt der Schule zugute. KEN