Friedenau holt Big Point

Friedenau. Der TSC hat am vergangenen Sonntag beim BSC Rehberge einen lebensnotwendigen Sieg eingefahren und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Beim 5:1 trafen Brecht, Maass, Ergün, Schwach und Schultze für Friedenau.



Am Sonntag (14.30 Uhr) empfängt der TSC an der Offenbacher Straße Schlusslicht KSC.

