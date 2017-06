Rettung noch möglich

Friedenau. Trotz der 1:2-Niederlage am vorigen Sonntag bei Eintracht Mahlsdorf II darf die Wille-Elf weiter auf den Klassenerhalt in der Landesliga hoffen. Cherno Mby traf für den TSC. Am letzten Spieltag gastiert der VfB Hermsdorf an der Offenbacher Straße. Die Partie beginnt am Sonntag um 14.30 Uhr. Rivale Türkspor empfängt zeitgleich Hohen Neuendorf.

Gefällt mir