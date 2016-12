Flammen beim Unternehmertreffen - Talk am Kamin

Berlin - Schöneberg | Nach 3 Monaten Vorbereitungszeit lud die Initiative NetzStamm ins AMARCORD zum Auftakt seiner regelmäßigen bezirklichen Kamingespräche bereits am 3.12. ihre Wirtschaftsgäste ein. Gesehen wurden somit u.a. Christel Görendt (Brauerei Meckatzer), Christian Hermann (5 points), Rafael Churawski (Jurist), Marco Kiewe (Places in Berlin), Uwe Blank (Beiratsvorsitzender URAZ e.V.), Marcel Mühlenhaupt (Buchautor), Sebastian Radeck (R.E.D. Security GmbH), Felix Löbel (Booking-Agent u.a. Thema James Bond) Edelstein Betondesign & Moderator Frank Michel.

Nach 8 Jahren als Erweiterung bzw. Ergänzung zu deren monatlichen offenen Unternehmerstammtischen soll der Besuch von „Talk am Kamin“ einem exklusiven Kreis von Unternehmern vorbehalten sein. Dem wird auch einiges geboten. Den jeweiligen Talkgästen bietet es die einzigartige Möglichkeit, ihre Ideen, Projekte und Produkte dieser exklusiven Runde von Entscheidern unterhaltsam vorzustellen. Dabei sollen z.B. Schriftsteller gerne aus ihren spannendsten Werken lesen, Sportler über ihre größten Herausforderungen plaudern und Start-up Unternehmer über ihre neuesten Kreationen berichten. „Talk am Kamin“ soll ein Event sein, das sowohl beim Publikum als auch bei den Talkgästen immer beste und nachhaltige Eindrücke als eine besondere bezirkliche Bühne von vielen hinterlässt, so Elmar F. Michalczyk als Initiator. Damit die gesellschaftliche Verantwortung nicht zu kurz kommt, werden auch Alltagshelden vorgestellt. Nächster Termin Sa., 14.01.2017

