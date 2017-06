Kieselsteine zu Schmuckstücken

Friedenau.

Schmuckdesignerin Birgit Schlemmer eröffnet Besuchern ihrer Galerie „The Fair Traders“, Dickhardtstraße 60, die Möglichkeit, mitgebrachte oder ausgesuchte Kieselsteinen in Schmuckstücke zu verwandeln.Am 1. Juli von 13 bis 17 Uhr bohrt Birgit Schlemmer kostenlos Löcher in die Steine und macht sie damit buchstäblich „anhänglich“. Darüber hinaus informiert die Galeristin darüber, wie fairer Handel in der Produktion von Schmuck aus Gold, Silber und Edelsteinen funktionieren kann. The Fair Traders eröffnete im Oktober 2016, nachdem es auch in Deutschland möglich geworden war, mit zertifiziertem und fair gehandelten Gold zu arbeiten;23 94 02 83, www.the-fair-traders.de