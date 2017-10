Berlin: Tierpark Berlin |

Friedrichsfelde. Rund um die Gesundheit des größten menschlichen Sinnesorgans geht es in einem Vortrag am Donnerstag, 26. Oktober, um 14 Uhr in der Begegnungsstätte „Am Tierpark“ in der Sewanstraße 235. Das Thema lautet „Unsere Haut“. Die Teilnahme an der Veranstaltung von Pro Seniore ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter 51 09 81 60. bm