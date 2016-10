Super-Nanny Katharina Saalfrank präsentiert Buch "Was unsere Kinder brauchen"

Friedrichsfelde.

Welchen Kompass an Werten und Vorstellungen eine faire Erziehung von Kindern erlauben, das schildert Katharina Saalfrank in ihrem neuen Buch "Was unsere Kinder brauchen". Die aus der Fernsehserie "Die Super-Nanny" bekannte Pädagogin lädt mit dem Verein Berliner Familienfreunde am 1. Dezember zur Buchvorstellung ins Abacus-Tierparkhotel, Franz-Mett-Straße 3, ein. Die Lesung findet von 19 bis 20.30 Uhr statt. Das Honorar aus der Veranstaltung will Katharina Saalfrank dem Verein der Familienfreunde spenden. Der Eintritt kostet zehn Euro, Anmeldung per E-Mail an info@berliner-familienfreunde.de oder im Familientreff in der Dolgenseestraße 21.