6. Hundetag im Tierpark Berlin am 24. und 25. Juni 2017

Friedrichsfelde. Am 24. und 25. Juni, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr, findet zum sechsten Mal der Hundetag im Tierpark Berlin statt. Er ist in den vergangenen Jahren zum größten Info-Markt rund um den Hund geworden und wird daher in diesem Jahr an zwei Tagen stattfinden.

Alles für Vierbeiner

Möchten Sie Familienkarten gewinnen?

Über 100 Aussteller gestalten den Hundetag. Es wird ein buntes Programm mit und für Hunde präsentiert. Natürlich können sich die Hunde auf Auslaufflächen und auf dem Hundeparcours austoben sowie im Hundeswimmingpool abtauchen.Hunderassen werden vorgestellt, die Arbeit von Züchtern und Vereinen sowie Initiativen dargestellt. Darüber hinaus kann man sich über die Arbeit von Rettungshunden sowie Therapie- und Begleithunden informieren und sogar mit Schlittenhunden den Tierpark erleben.Alles rund um den Hund wird angeboten – von Futter und Zubehör bis zu Angeboten für Familien mit Hund, aber auch Dog-Dancing und Hundemassagen. Der Tierpark lädt an diesem Wochenende alle Hundefreunde und den treusten Freund des Menschen selbst ein.Der Tierpark Berlin mit seinen 160 Hektar ist ganzjährig ein beliebtes Ausflugsziel für Hundebesitzer. Mit seinen großzügigen Tiergehegen und Parkanlagen sowie den großen Tierhäusern bietet er eine einmalige Kulisse für diesen deutschlandweit einmaligen Hundetag. Selbstverständlich haben alle Vierbeiner – wie an jedem Tag im Jahr – freien Eintritt.div class="docTextServiceText">Weitere Informationen: www.hundetag-tierpark.de Unter allen Teilnehmern werden insgesamt vier Familienkarten (2 Erwachsene und deren Kinder bis 15 Jahre) verlost.