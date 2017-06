Abenteuer mit dem Hasen Hopsi : Puppentheaterstück zum Mitgestalten

Friedrichsfelde.

Das Kobalt-Figurentheater gestaltet den nächsten Familiensamstag am 24. Juni, von 10 bis 11 Uhr in der Bodo-Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Straße 9.Das beliebte Puppentheater zeigt sein Stück „Der Hase Hopsi oder auf kleine Hasen schießt man nicht“ für Mädchen und Jungen im Alter ab vier Jahren. Der kleine Hase Hopsi Topsi will endlich groß und stark sein, er will die erste eigene Höhle buddeln, im fremden Garten Salat naschen. Aber was ist, wenn man erwischt wird, wenn der Hund bellt, wenn eine Flinte ins Spiel kommt?Und was passiert, wenn Hase Hopsi Topsi die Flinte plötzlich selbst in den Pfoten hält? Das Handpuppenstück entwickelt das Figurentheater Kobalt im Dialog mit den Kindern und behandelt dabei auf sensible Art die Themen Gefahr und Verantwortung. Mit Zwischenrufen können die Kleinen in die Abenteuer des Hasen immer wieder eingreifen. Der Eintritt zum Familiensamstag kostet einen Euro, Karten und Infos unter512 21 02.