Amüsantes zum Älterwerden

Berlin: Bodo-Uhse-Bibliothek |

Friedrichsfelde. Amüsante Geschichten rund ums Älterwerden lesen Carman Maja Antoni und ihre Tochter Jennipher am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr in der Bodo-Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Straße 9. Dabei kommen so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Loriot, Rilke oder die Gräfin von Bredow zu Wort. Jennipher Antoni arbeitet seit ihrem 13. Lebensjahr für Film und Fernsehen. Carmen Maja Antoni ist durch viele Rollen am Berliner Ensemble bekannt. Jüngst haben beide eine Sammlung heiter-vergnüglicher Geschichten von Peter Hacks als Hörbuch produziert. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro, Karten und Infos gibt es unter 512 21 02. bm