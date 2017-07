Feierabend-Tour durch den Tierpark: Zu Besuch bei Eisbären und Co

Friedrichsfelde. Nach Kassenschluss durch den Tierpark spazieren – das können Interessierte am Freitag, 21. Juli, im Rahmen einer Abendführung von 18.30 bis 20 Uhr.

51 53 10. Anmeldung per E-Mail an info@tierpark-berlin.de oder unter51 53 10.

Was machen die Tiere eigentlich, wenn der Park schließt? Wer darf in den Sommermonaten unter dem Sternenhimmel übernachten? Vorbei an Wisenten, Eisbären, Hyänen oder Weißhandgibbons führt der 90-minütige Spaziergang, bei dem Teilnehmer allerlei Spannendes rund um den Tierpark erfahren.Guides leiten die abendliche Erkundungstour und erzählen, welche Tiere bereits schlafen gegangen sind, wer abends erst richtig wach wird und wer sich den unerwarteten Besuchern gegenüber besonders neugierig verhält.Karten für den Spaziergang gibt es im Vorverkauf und bei freien Kapazitäten an der Kasse – zum Preis von 20 Euro. Jahreskarteninhaber zahlen 13,50 Euro. Start der Führung ist der Eingang Bärenschaufenster, Am Tierpark 125.