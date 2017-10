Geniales Showkonzert: Klassik von der Natur inspiriert

Friedrichsfelde. Felix Reuter – Musikkomödiant, Improvisationskünstler und Entertainer – ist ein Genie im Kombinieren von Komödie und klassischer Musik und steht für exzellente Unterhaltung auf höchstem Niveau.

In seinem neuen Bühnenprogramm „Classic meets nature – Ein Showkonzert“ präsentiert er am Freitag, 20. Oktober, ab 20 Uhr von der Natur inspirierte Werke berühmter Komponisten mit Humor und Augenzwinkern. Intelligent und charmant öffnet er in seinen humorvollen Gesprächskonzerten auch jenen die Tür zur klassischen Musik, die bislang keinen Schritt in die Welt der ernsten Muse wagten. Dabei beweist er exzellentes pianistisches Handwerk und profunde musikgeschichtliche Kenntnisse.Karten für den vergnüglichen Abend im Schloss Friedrichsfelde, Am Tierpark 125, kosten 30,85 Euro. Es gibt sie an der Abendkasse, an allen Vorverkaufskassen, unter

51 53 14 07 und info@schloss-friedrichsfelde.de