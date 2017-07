Berlin: Bodo-Uhse-Bibliothek |

Friedrichsfelde. Sie nennen sich Mittwochsmaler, treffen sich aber auch an anderen Tagen zum gemeinsamen Kreativ-Sein: Nächster Termin ist am Sonnabend, 15. Juli, ab 10 Uhr in der Bode-Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Straße 9. Neue Freizeitkünstler sind in der Gruppe willkommen. Infos gibt es unter 512 21 02. bm