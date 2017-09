Neues Zuhause in Andalusien: Bartgeier-Weibchen aus dem Tierpark ausgewildert

Friedrichsfelde. Im Tierpark geboren, jetzt in der Wildnis zu Hause und nicht umgekehrt: Das Bartgeier-Weibchen Cleo schlüpfte im März dieses Jahres in Friedrichsfelde aus dem Ei, seit August wohnt der Vogel in den Bergen Andalusiens.

Enge Schluchten, Hochebenen und Pinienwälder sind nun Cleos Zuhause. Steinböcke, Adler und Gänsegeier ihre Nachbarn. Im andalusischen Nationalpark Sierras de Cazorla breitete der junge Bartgeier am 6. August zum ersten Mal die Flügel aus, um sich von einem Felsen herabgleiten zu lassen.Der Weg bis zu diesem Tag war allerdings ein wenig holprig. Bereits Ende Mai hatten Cleo und ihre Begleiter vom Tierpark-Team die Reise nach Spanien angetreten. „Geplant war die Auswilderung ursprünglich für Mitte Juni, doch kurz vorher verletzte sich der junge Vogel bei einem ersten Flugversuch am Flügel und musste ihn einige Wochen lang schonen“, berichtet Dr. Martin Kaiser, Kurator für Vögel im Tierpark Berlin.Anfang Juli kam der Jungvogel dann in die Auswilderungsstelle, musste sich dort aber noch einige Wochen mit der Aussicht aus einer großen Voliere begnügen, bis seine Verletzung am Flügel vollständig verheilt war.Mitte der 1940er-Jahre lebten in Andalusien noch zahlreiche Bartgeier. Im Jahr 1986 galten sie als ausgerottet. Die Bewohner der Bergwelt machten die Tiere für schlechte Jagd- und Ernteergebnisse verantwortlich. Sie betrachteten die Vögel als Schädlinge und bekämpften sie. Inzwischen ist bekannt, dass Bartgeier eine wichtige Funktion für das Ökosystem besitzen - quasi als Hygienepolizei der Natur.„Seit 2006 wurden dort 50 Bartgeier ausgewildert, in ganz Europa sind es insgesamt schon 270 Tiere“, sagt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Jeder einzelne Vogel werde genau beobachtet - und diese Mühe zahlt sich aus. 2015 hat erstmals seit Beginn der andalusischen Wiederansiedlungen ein wildes Bartgeier-Paar gebrütet.Im vergangenen Sommer wurden die jungen Bartgeier Lucky und Charlie aus dem Tierpark Berlin in die österreichischen Alpen gebracht, mit einer wichtigen und langfristigen Mission. Die beiden Vögel sind Teil des internationalen Projekts zur Wiederauswilderung der Bartgeier in den Alpen.In diesem Mai begab sich Lucky aus seiner neuen spanischen Heimat auf Europareise, die ihn nach Slowenien, Tschechien, Belgien, Frankreich und in die Niederlande führte. Auch seinem Geburtsland stattete er einen Besuch ab: Nördlichste Station in Deutschland war der Harz.