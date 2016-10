Roy Black - eine Legende

Eine Show von und mit Kay Dörfel







Er war der größte deutsche Schlagerstar - belächelt, kopiert, doch nie erreicht! Die Frauenherzen flogen Roy Black seit den späten 60ern nur so zu. "Ganz in weiß" und "Du bist nicht allein" begeisterten eine ganze Generation. Die Wirkung dieser Erfolgstitel hallt bis heute nach und der Hitparadenkönig wurde bereits tausende Male gecovert. Auch heute haben ihn seine Fans nicht vergessen und die Lieder gelten als Evergreens des deutschen Schlagers. In der Erinnerung lebt Roy Black mit seiner wunderbaren Musik weiter.







Kay Dörfel, der den TV- und Radiostar schon von Kindesbeinen an verehrt, steht selbst seit seinem 6. Lebensjahr auf internationalen Bühnen. Mit der Show "Die Legende Roy Black" erfüllt sich der sympathische Entertainer einen ganz großen Traum: Mit Bewunderung, großem Respekt und viel Einfühlungsvermögen wagt der Schlagersänger einen Rückblick auf die Hits des Roy Black und deren Hintergründe. Stilecht und mit der Stimme, die Roys so sehr ähnelt, erleben die Zuhörer ein Konzert - ganz nah an ihrem Idol. Zwischen den großen Erfolgstiteln erzählt Kay Dörfel auch von Roys Karriere und dessen Leben und Wirken.







Am 9. Oktober 1991 starb Roy Black an Herzversagen in seiner Fischerhütte in Heldenstein. Mit dieser Show hält Kay Dörfel die Erinnerung an den erfolgreichen Schlagersänger bis heute wach.



Restkarten an der Nachmittagskasse!! Viel Spaß wünscht Eure Andrea