Rund um den Hund: Zum sechsten Mal findet im Tierpark ein Info- und Aktionstag statt

Friedrichsfelde. Alles dreht sich rund um den Hund. Am 24. und 25. Juni lädt der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde zum traditionellen Hundetag ein, der erstmals sogar zwei Tage dauert.

Hinein dürfen Dackel, Dogge, Dobermann und Co. wie immer kostenlos - alle Zweibeiner zahlen den üblichen Eintrittspreis. Drinnen wartet auf die Tiere, ihre Halter und alle anderen Gäste ein außergewöhnliches Programm. Am Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Juni, findet mitten im 160 Hektar großen Tierpark Friedrichsfelde der sechste Berliner Hundetag statt.Hundebesitzer nebst Begleitern, Familien mit und ohne „besten Freund“ sind jeweils von 10 bis 17 Uhr willkommen. Das Angebot für die Tiere umfasst unter anderem Dog-Dancing (Hundetanz) und einen Hundeparcours, die Vierbeiner können sich auf eigens eingerichteten Auslaufflächen austoben und beschnuppern oder im größten Hundeswimmingpool der Stadt abtauchen.Für alle Halter und jene, die es werden wollen, gibt es viele Informationen. Mehr als 100 Aussteller sind vor Ort. Von A wie alternative Therapien bis Z wie Zahnreinigung reicht das Info- und Probierangebot der beteiligten Tierärzte und Tierschutzinitiativen. Züchter und Vereine stellen ihre Arbeit vor, Besucher erfahren Wissenswertes über Ausbildung und Einsatz von Rettungs-, Therapie- und Begleithunden. Wer mag, begibt sich mit Husky oder Malamud auf eine Schlittentour durch den Park.Aussteller halten an den Ständen ein großes Sortiment an Leckerlis, Spezialfutter, Spielzeug und anderem Zubehör bereit. Hundehotels und Ausführservices stellen sich vor, es gibt Reisetipps für Familien mit Hund oder Infos zu Anlaufstellen, wenn es um das Abschiednehmen vom treuen Gefährten geht.Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen auch die wilden Verwandten der Haushunde. Entdeckungstouren führen zu den Gehegen von Wolf und Wildhund, wo Experten viel Interessantes berichten.Der Eintritt zum Hundetag kostet 13 ermäßigt 9 Euro, für Kinder im Alter bis 15 Jahre 6,50 Euro. Ein Familienticket gibt es ab 22 Euro. Infos auf: www.hundetag-berlin.de.