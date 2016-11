Sängerin bringt Welthits im Schloss Friedrichsfelde zu Gehör

Berlin: Schloss Friedrichsfelde |

Friedrichsfelde. Auf eine musikalische Reise "In 80 Takten um die Welt" entführt am 2. Dezember die schwedische Sängerin Karin Pagmar das Publikum im Schloss Friedrichsfelde. Sie bringt Welthits von Cole Porter, George Gershwin und Kurt Weill zu Gehör. Begleitet wird sie vom Pianisten Ulrich Eick-Kerssenbrock. Los geht es um 20 Uhr, das Schloss ist in der Straße Am Tierpark 125. Der Eintritt kostet 25 Euro. Karten gibt es unter 51 53 14 07. KW