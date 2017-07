Schloss Friedrichsfelde lädt zum 8. Großen Rokoko-Fest

Friedrichsfelde. Das frühklassizistische Schloss Friedrichsfelde bildet den Mittelpunkt im Tierpark. Am Wochenende 19. und 20. August lädt das Schloss Friedrichsfelde zum 8. Großem Rokoko-Fest ein.

Das 8. Große Rokoko-Fest rund ums Schloss Friedrichsfelde, Am Tierpark 125, findet statt am 19. und 20. August. Es gelten die regulären Eintrittspreise vom Tierpark ( www.tierpark-berlin.de ). Karten sind an den Tierpark-Kassen erhältlich (auch im Vorverkauf) sowie an allen BVG-Automaten. Mehr Infos auf www.schloss-friedrichsfelde.de

Möchten Sie Familienkarten gewinnen?

Zum regulären Tierpark-Eintritt kann sich der Besucher ab 10 Uhr auf dem Schlossmarkt mit Café, Schauspiel, historischen Tänzen und vielen höfischen Überraschungen auf eine Zeitreise begeben und sich in das 18. Jahrhundert entführen lassen. Mit einer Kutsche kann der Schlosspark, der heutige Tierpark Berlin, erkundet werden. Es werden Pferdedressuren, Labyrinthspiele und Fechtshows und vieles mehr präsentiert. Über 300 Darsteller versetzen das Publikum an diesem Wochenende in die Zeit von Friedrich dem Großen mitten im Tierpark Berlin. Für die kleinen Schlossbesucher werden Märchen, Theater und historische Spiele geboten.Unter allen Teilnehmern werden vier Familienkarten (2 Erwachsene und Kinder bis 15 Jahre) verlost.