Sommerfest der SPD: Gespräche, Kinderspaß und mehr

Friedrichsfelde. Kinderzirkus und Malwettbewerb für die Kleinen, die Gelegenheit zum politischen Austausch für die Großen: Zum Sommerfest lädt die SPD Friedrichsfelde-Rummelsburg am Freitag, 18. August, in den Kiezgarten Heinrichtreff ein.

Ab 16 Uhr ist in der Heinrichstraße 32 jeder willkommen, der mitfeiern und die Chance nutzen möchte, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen. So sind nicht nur Mitglieder der SPD-Friedrichsfelde-Rummelsburg vor Ort, auch der Bundestagskandidat der SPD Lichtenberg, Kevin Hönicke, steht Rede und Antwort. Innensenator Andreas Geisel nimmt sich eine Stunde Zeit und bietet von 16 bis 17 Uhr eine offene Bürgersprechstunde an. Für die kleineren Gäste gibt es diverse Mitmach- und Spielangebote.Mit dem Kindercircus Vegas können sie sich im Jonglieren und Balancieren auf einer Kugel ausprobieren oder sich schminken lassen. Außerdem veranstalten die Gastgeber einen Malwettbewerb. Dabei dürfen die Mädchen und Jungen ihr Bild entweder beim Sommerfest zu Papier bringen oder schon zu Hause malen und mitbringen, nur die Aufgabe steht fest: Ein Bild vom Bahnhof Lichtenberg soll’s sein – egal, ob in seiner aktuellen Gestalt oder einer Wunschversion. Es gibt kühle Getränke und Deftiges vom Grill.