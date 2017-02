Venezianisch Karneval feiern im Schloss Friedrichsfelde

Friedrichsfelde.

Tanz und Maskerade im venezianischen Stil bietet am 18. Februar der Venezianische Maskenball im Schloss Friedrichsfelde. um 20 Uhr beginnt dieses Fest der Sinne, das die Teilnehmer in die Rolle von Adligen aus dem 18. Jahrhundert und unnahbaren Schönheiten schlüpfen lässt. Eine Kostümierung ist daher notwendig. Das Schloss ist in der Straße Am Tierpark 125 zu finden. Der Eintritt kostet 45 Euro. Weitere Informationen gibt es unter51 53 14 07 oder per E-Mail an info@schloss-friedrichsfelde.de