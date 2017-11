Berlin: Bodo-Uhse-Bibliothek |

Friedrichsfelde. Das Stück „Märchenträumer“ zeigt das KinderTheaterMobil am Sonnabend, 18. November, um 10 Uhr in der Bodo-Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Straße 9. Es ist auch bekannt als Märchen von der klugen Bauerntochter nach den Gebrüdern Grimm. In dem von Gabriele Wittich liebevoll inszenierten Stück löst die Bauerntochter viele Rätsel. Sie gewinnt den König, die Geschichte nimmt ein glückliches Ende. Das Puppenspiel eignet sich für Kinder im Alter ab drei Jahren. Der Eintritt kostet einen Euro, Infos unter 512 21 02. bm