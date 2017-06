Wie klingt die Nacht?

Friedrichsfelde.

„Die Klänge der Nacht“ lautet der Titel eines Konzerts mit dem Pianisten David Gross am Sonntag, 2. Juli, um 15 Uhr im Schloss Friedrichsfelde, Am Tierpark 125. Der Musiker stellt an diesem Nachmittag unterschiedliche Nachtmusik-Konzeptionen von Komponisten des 19. Und 20. Jahrhunderts vor – unter anderem erklingen Werke von Fauré, Chopin, Ravel, Bartók, Debussy und Brahms. Der Eintritt zum Konzert kostet 22 Euro inklusive einem Glas Sekt. Karten gibt es unter51 53 14 07, Infos per E-Mail an info@schloss-friedrichsfelde.de