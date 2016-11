Eisbären-Zwillinge im Tierpark geboren

Friedrichsfelde. Gerade mal 30 Zentimeter groß waren die Eisbären-Babies bei ihrer Geburt am 3. November im Tierpark. Die Jungtiere sind naturgemäß noch in einer kritisch frühen Phase ihres Lebens.

Weitere Informationen gibt es unter www.tierpark-berlin.de

Die Tierpfleger im Eisbärenrevier hatten schon eine gewisse Vorahnung: Denn im März und Juni hatte der Eisbär Wolodja die Bärin Tonja mehrmals gedeckt. Weil eine genaue Tragzeit bei Eisbären nicht zu bestimmen ist, achteten die Tierpfleger auf das Verhalten von Tonja. Und tatsächlich zog diese sich im Herbst zurück, um Nachwuchs zu bekommen. Ein Blick auf den Überwachungsmonitor offenbarte am 3. November, dass zwei meerschweinchengroße Jungtiere in der Wurfbox lagen.Die Freude über die kleinen Eisbären ist groß. Doch der Tierparkdirektor Andreas Knieriem gibt zu bedenken: "Die Jungtiersterblichkeit bei Eisbären liegt bei etwa 50 Prozent. In den ersten zehn Tagen ist die Sterblichkeit besonders hoch." Im Tierpark wurden bisher bei allen erfolgreichen Aufzuchten zwei Jungtiere geboren, aber nur eins durchgebracht. "Schon die erfolgreiche Aufzucht eines Jungtiers wäre fantastisch", sagt Knieriem.Die Zwillinge werden mit Kameras in der Wurfbox beobachtet, in der ersten Zeit wird sich niemand der Box nähern, um die Ruhe der kleinen Familie nicht zu gefährden. Sie werden deshalb auch nicht gefüttert. Die Eisbären haben sich bis zum Herbst ausreichend Fettreserven zugelegt, von denen sie zehren können. "Bislang stimmen uns alle Zeichen optimistisch", sagt der zuständige Kurator Florian Sicks. "Tonja bleibt immer ganz nah an den Jungtieren und hält sie dicht an ihrem wärmenden Körper." Erst im Frühjahr verlassen Eisbären-Mütter in der Regel ihre Wurfhöhle.Übrigens kam der erste Eisbär im Tierpark Berlin am 7. November 1986 zur Welt. Die Mutter Aika lebt noch heute im Tierpark.