Mallorca für immer: Neun Marmelenten aus dem Tierpark schnattern jetzt dort

Friedrichsfelde. Die schöne Insel Mallorca gilt als des Deutschen beliebtestes Urlaubsziel und als Auswanderertraum - seit Mitte Oktober ist sie um 25 deutsche „Einwanderer“ reicher. Neun von ihnen kommen aus Lichtenberg: Es sind Marmelenten, die im Tierpark Friedrichsfelde aus dem Ei schlüpften.

Die Weltnaturschutzunion IUCN hat die Marmelenten als vom Aussterben gefährdet eingestuft. Damit gelten die gefiederten Tiere als genauso bedroht wie der afrikanische Elefant oder das Panzernashorn. Ein gemeinsames Projekt des Tierparks Berlin-Friedrichsfelde mit dem Opel-Zoo Kronberg im Taunus und dem spanischen Zoo Jerez soll für den Fortbestand der Art sorgen. Das Projekt hat zum Ziel, Marmelenten aus deutschen Zoos auf Mallorca auszuwildern.„Ein Grundpfeiler von Zoologischen Gärten ist die Haltung und Zucht bedrohter Tierarten“, sagt Kurator Christian Kern, der im Tierpark für den Artenschutz zuständig ist. „Wenn wir Tiere dann noch erfolgreich auswildern können, ist die Freude auf allen Seiten groß. Hier zeigt sich, welche wichtige Funktion Zoos neben der Bildung noch erfüllen.“In Kooperation mit anderen Zoos beteiligt sich der Berliner Tierpark an Artenschutz-Projekten weltweit. So reisten in den vergangenen Jahren schon einige Bartgeier und Przewalski-Wildpferde von Friedrichsfelde aus in ihre ursprüngliche Heimat, um dort für immer zu bleiben. „Da sich gerade Vögel erfahrungsgemäß relativ gut auswildern lassen, sind wir zuversichtlich, dass auch diese jüngste Aktion erfolgreich ist“, hofft Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.Die Marmelenten waren einmal in weiten Teilen Spaniens verbreitet. Doch das Trockenlegen von Feuchtgebieten zugunsten der Landwirtschaft hat ihren Lebensraum inklusive der Brutgebiete zerstört. Vor allem dadurch nahm der Bestand der kleinen Enten in der Natur drastisch ab. Nur noch drei Brutpaare haben Tierschützer 2007 auf Mallorca registriert. Seit 2009 wurden deshalb im Naturschutzgebiet Natural Park of s'Albufera de Mallorca, gelegen im Nordosten der Insel und das wichtigste Feuchtgebiet der Balearen, mehr als 95 Marmelenten erfolgreich ausgewildert. Erstmals dabei waren nun auch neun Wasservögel - sechs Männchen und drei Weibchen - aus dem Tierpark Berlin.Die Zeichen stehen gut für die Marmelenten auf Mallorca: Im Gegensatz zu den Touristen zieht die Marmelente seichte Gewässer mit dichtem Schilfbewuchs den überfüllten Stränden vor. Die gefiederten Auswanderer vergangener Jahre fühlen sich auf der Insel wohl, es wurden schon erste Brutpaare entdeckt.