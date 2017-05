Schüler suchen Sponsoren

Berlin: Alexander-Puschkin-Schule |

Friedrichsfelde.

Mit dem 14. Run for Help wollen die Schüler der Alexander-Puschkin-Schule am 24. Juni im Stadion an der Zachertstraße 50 Gelder erlaufen, um Schüler in Mosambik und geistig behinderte Kinder eines Lichtenberger Jugendclubs zu unterstützen. Noch haben Sponsoren die Chance, mit einem Beitrag die Puschkin-Schüler bei ihrem Engagement zu unterstützen. Sie können für jeden gelaufenen Kilometer spenden oder einen Gesamtbetrag direkt an den Förderverein der Schule richten. Sponsoren können sich in der Schule unter

525 14 29 melden. Weitere Informationen gibt es unter www.puschkinschule.eu