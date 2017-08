Tierparkspaziergang für Seniorinnen und Senioren

Machen Sie mit uns einen Herbstspaziergang durch den Tierpark Berlin!

Menschen mit Demenz sind natürlich herzlich willkommen und werden bei Bedarf gerne betreut. Diesen Tag – zusätzlich mit leckerem reichhaltigem Buffet – möchten wir zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen!

Für Personen, die nicht selbständig zum Tierpark kommen können, organisieren wir einen Fahrdienst. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie diesen in Anspruch nehmen wollen.

DerEintrittspreis beträgt 13,- €; für Besitzer eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen B 9,- Euro pro Person (gilt auch für die Begleitperson)

Für4,- Eurokönnen Sie sich an unserem reichhaltigen Picknick stärken.





Treffpunkt: 9:30 Uhr am Eingang Schloss (Tram M17, 27, 37, Haltestelle Am Tierpark/A.-Kowalke-Str.)



Anmeldung bitte bis zum 11.09.2017 bei:



Bernadette Theobald

LBD-Lichtenberger BetreuungsDienste gGmbH

Paul-Junius-Str. 64A

Tel.: 030 - 98 60 19 99 – 16

Mobil: 0172 – 69 26 78