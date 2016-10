Berlin: Bodo-Uhse-Bibliothek |

Friedrichsfelde. Immer mehr Menschen zeigen Interesse an der Homöopathie. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "ExpertenRat" in der Bodo-Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Straße 9, referiert am 27. Oktober die Heilpraktikerin Malea Birke über diese Heilmethode. Sie will aus der Sicht einer Behandelnden die wichtigsten Punkte erörtern. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro. Weitere Informationen gibt es unter 512 21 02. KW