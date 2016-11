Adventsbasteln beim TJP

Treptow-Köpenick.

Vom 1. bis 15. Dezember laden die Lern- und Erfinderwerkstätten des TJP zum Adventsbasteln für kleine und große Wichtel ein. An beiden Standorten sind Familien mit Kindern ab sechs Jahre und auch Einzelpersonen eingeladen, kreative Geschenke aus Holz und eigene Ideen rund um Weihnachten zu verwirklichen. Ob dekorative Weihnachts- oder Schneemänner aus Holz, Gestecke oder Teelichtbögen – hier findet jeder das passende Geschenk für die Liebsten. Geöffnet ist jeweils von 15 bis 18 Uhr. Die Werkstätten befinden sich in der Stillerzeile 100 in Friedrichshagen,

654 84 95 90, und in der Keplerstraße 10 in Oberschöneweide,

98 32 97 87. Die Teilnahme kostet materialabhängig zwei bis sechs Euro.