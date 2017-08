Alles fließt...

Einen Perle im märkischen Sand, am Ufer vom Müggelsee

Das (alte) Wasserwerk in Friedrichshagen.

Dort hatten die Berliner Unterwelten e.V., eigentlich bekannt für die Erforschung unterirdischer Bauwerke, die Türen am 19. August für die "Lange Nacht der Museen" geöffnet. Es fließt eben auch unterirdisch, aber was dazu nötig war Ströme von Frischwasser zu bändigen und zu dosieren und jene nach Gebrauch dann als Abwasser zu verarbeiten, zu klären, darüber konnte sich jede/jeder unlängst schlau machen. Das geht aber auch immer zu den Öffnungszeiten, da lässt sich dort ebenso"hinter den Wasserhahn schauen":www.museum-im-alten-Wasserwerk.deEhe es damals aber zum Sprudeln kam , musste viel getan werden.So entstand im neugotischen Stil aus märkischen Backstein, eine wundervolle Anlage, die am 28.10.1893 eröffnet wurde, der man aber die gepackte Technik nicht unbedingt ansieht. Ganz bewußt, eine Symbiose von Landschaft und Industrie, damals, auf über 500 000 m/2 für 19.232300 Mark. Viel Geld fürs Wasser! Doch "ohne Wasser merkt euch das, ist unsere Welt ein leeres Fass", so ein Lied aus vergangenen Zeiten. Was aber nötig ist, das Fass zu füllen, an Pumpen, Rohrleitungen, Filtern, Ventilen, Maschinen, Bauwerken und Energie, bis schlußendlich die Klärung des Verbrauchten vorgenommen werden muß, das ist liebevoll zur Besichtigung im Museum selbst und in den umgebenen Bauwerken dargestellt. Wenn schon an Müggelsee, im schönen Friedrichshagen, dann wäre das alte Wasserwerk nicht weit und es empfielt sich auch als Augenweide zu jeder Jahreszeit und auch bei einem Glas mit frischen Berliner Wasser!Ralf Rohrlach