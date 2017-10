Duo Fjarill: leicht und kraftvoll

Friedrichshagen.

Die Schweding Aino Löwenmark (Piano und Gesang) und Hanmari Spiegel aus Pretoria (Gesang mit Geige, Bratsche und Cello) sind das Duo Fjarill. Fjarill ist ein Fantasiewort, angelehnt an das schwedische „Fjäril“ (Schmetterling). Die Musik der beiden ist leicht und tänzerisch, hat die nordländische Kraft und die erdige, südafrikanische Tiefe. Am 4. November 20 Uhr geben sie ein Konzert in der Christophoruskirche Friedrichshagen am Markt. Karten zu 18 Euro plus vorverkaufsgebühr an der Theaterkasse Friedrichshagen im historischen Rathaus, an der Theaterkasse im Forum Köpenick, Bahnhofstraße, in der Touristeninformation am Schlossplatz, und unter info@schoenherr-musik.de , sowie für 23. Euro an der Abendkasse.