Friedrichshagen. Am 8. Oktober ist wieder Kneipenmusikfest rund um die Bölschestraße. In der Friedrichshagener Hofküche, Scharnweberstraße 2, zum Beispiel spielt „Ruperts Kitchen Orchestra“ moderne Partymusik. Das Ticket für alle Kneipen kostet zwölf Euro in der Theaterkasse am Markt und in der Touristinfo am Köpenicker Schloßplatz. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro.