Treptow-Köpenick.

Musikalische Weihnachtsimpressionen bieten Solisten, Orchester und Chöre der Joseph-Schmidt-Musikschule bei zwei Konzerten. Sie gastieren am 10. Dezember 15 Uhr in der Verklärungskirche Adlershof, Arndtstraße 11/15, und am 11. Dezember 16 Uhr in der Christophoruskirche Friedrichshagen, Bölschestraße 27-30. Der Eintritt kostet jeweils vier, ermäßigt zwei Euro.