Weihnachtliches Basteln in der Geschenkewerkstatt

Vom 1. bis 15. Dezember laden die Lern- und Erfinderwerkstätten des TJP e.V. zum alljährlichen Adventsbasteln für kleine und große Wichtel.

Die Lern- und Erfinderwerkstätten verwandeln sich ab Dezember in gewohnter Tradition in die Weihnachtsgeschenke-Werkstätten. An beiden Standorten sind Familien eingeladen, kreative Geschenke aus Holz und eigene Ideen rund um Weihnachten zu verwirklichen. Ob dekorative Weihnachts- oder Schneemänner aus Holz, Gestecke oder Teelichtbögen – hier findet jeder das passende Geschenk für die Liebsten. Denn selbstgebastelte Weihnachtsdekoration und Geschenke bereiten immer noch die größte Freude.Das Team der Lern- und Erfinderwerkstätten freut sich auf zahlreiche Besucher.Kinder (empfohlen ab 6 Jahren) und Familien sowie Einzelbesucher1.12.–15.12.2016 von 15–18 UhrStillerzeile: Montag und DonnerstagKeplerstraße: Dienstag und Mittwochletzter Einlass immer eine Stunde vor Ende der ÖffnungszeitenLern- und Erfinderwerkstätten des TJP e.V.Stillerzeile 100, 12587 Berlin-FriedrichshagenKeplerstraße 10 (Eingang über Gaußstraße), 12459 Berlin-SchöneweideBastelpreise: 2–6 Euro (materialabhängig)Bitte beachten Sie, dass lediglich Barzahlung möglich ist und die Fürsorge und Aufsichtspflicht den Eltern obliegt.T: 030 65484959-0 (Stillerzeile 100)T: 030 98329787 (Kepler10)