Blutpender dringend gesucht

Friedrichshagen.

Am 27. Dezember haben Sie zum letzten Mal die Möglichkeit, in diesem Jahr Blut zu spenden. DRK-Teams warten jeweils von 15 bis 19 Uhr auf dem Markt in Friedrichshagen, Bölschestraße/Ecke Aßmannstraße, und im Stephanus-Seniorenzentrum Ulmenhof, Grenzbergeweg 38 in Wilhelmshagen. Besonders Spenden der Blutgruppen A- sowie 0- und 0+ werden dringend gebraucht. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein, bitte Ausweis mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.